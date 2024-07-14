Manisa Büyükşehir Belediyesi KPSS adaylarını taşıdı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yetişemeyecek durumda olan adayları araçlarıyla sınav noktalarına taşıdı. Sınav öncesinde de okullarda memur adayları ve ailelerini karşılayan ekipler çay, su, limonata ve kahve ikramında bulundu.

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da binlerce memur adayını KPSS heyecanı sardı. Kamu personeli olmak için ter döken memur adayları ve ailelerini Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yalnız bırakmadı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı okullarda 5 bin kişilik su, 3 bin kişilik limonata, çay ve kahve ikramında bulundu.

Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ise caddelerde devriye gezerek, yolcu yoğunluğu olan durakları kooperatiflere bildirirdi, otobüslerin koordinasyonu sağladı. Ekipler, sınava yetişemeyecek durumda olan adayları da araçlarıyla sınav giriş noktalarına taşıdı.