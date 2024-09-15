Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden KPSS'ye Girecek Adaylara Destek - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden KPSS'ye Girecek Adaylara Destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Orta Öğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde, sınav adaylarına ve ailelerine çay, su, limonata ve kahve ikramında bulundu. Zabıta ekipleri, geç kalan adayların okullara ulaşmaları için de yardımcı oldu.

15.09.2024 15:51  Güncelleme: 17:44
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Orta Öğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren vatandaşları yalnız bırakmadı. Büyükşehir ekipleri, sınav öncesinde okullarda sınava girecek vatandaşları ve ailelerine çay, su, limonata ve kahve ikramında bulundu. Sınava geç kalan öğrencilere ise zabıta ekipleri, okullara gitmeleri için yardımcı oldu.

Manisa'da binlerce vatandaşı Orta Öğretim KPSS sınavı heyecanı sardı. Kamu personeli olmak için ter döken vatandaşlar ve onları heyecanla bekleyen ailelerini Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yalnız bırakmadı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı okullarda  su, limonata, çay ve kahve ikramında bulundu. Orta Öğretim KPSS'ye giren Kübra Dükenmez, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğini belirtti. Dükenmez, " Burada olmasa bile varlığını bize her zaman hissettiriyor. Kendisinin her zaman arkamızda olduğunu biliyoruz. Manisa adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Zabıta ekiplerinden vatandaşlara destek

Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ise caddelerde devriye gezerek, yolcu yoğunluğu olan durakları kooperatiflere bildirirdi, otobüslerin koordinasyonu sağladı. Trafik zabıtası ekipleri, geç kalma ihtimali bulunan vatandaşların da taleplerini yerine getirerek sınava girecekleri okullara yetiştirdi. Sınava girecek adayları da düşünen ekipler, gerek trafikte gerek dış alanlarda yapılan gürültüye karşı da vatandaşlar, sınav süresi boyunca sessiz olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, görev yaptıkları alanlarda ve yardımcı oldukları tüm vatandaşlara sınavlarında başarılar diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden KPSS'ye Girecek Adaylara Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden KPSS'ye Girecek Adaylara Destek - Son Dakika
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