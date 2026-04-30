Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Mimar Sinan Bulvarı'nda Yenileme Çalışması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.04.2026 16:30  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin en yoğun ulaşım akslarından Mimar Sinan Bulvarı’nda yenileme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi, üniversite fakülteleri, alışveriş merkezi ve konut bölgelerine erişim sağlayan güzergah üzerinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Modern ve dayanıklı bir yol ağı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda konfor ve güvenliği en üst seviyeye taşıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapısı tamamen iyileştirilen güzergahta, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri sıcak asfalt serimine başladı.

Sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Dutlulu'ya, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ata Temiz, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Erk Kayabaş ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yelten eşlik etti.

Mimar Sinan Bulvarı, hastane ve üniversite ulaşımının yanı sıra ticari alanlar ile konut bölgesini birbirine bağlayan, gün içerisinde binlerce vatandaş ve öğrenci ulaşım sağladığı yolda yapılan yenileme çalışmasıyla hem hastaların hem de öğrencilerin ulaşımı daha güvenli ve kesintisiz hale gelecek.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Dutlulu, festival sonrasında sahaya hızlı bir dönüş yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yollara döktüğümüz asfaltı Salihli'de faaliyete geçirdiğimiz tesislerimizde üretiyoruz"

"Yıllardır şikayet konusu olan ve çözüm bekleyen üniversite hastanesi önündeki yolda çalışmalara başladık. Bu noktadan sonra ekiplerimiz hız kesmeyecek. Muradiye'de altyapısı biten noktaları ve ardından Çarşı Bulvarı ile Kuyumcular Çarşısı bölgesini kapsayan ışıklandırma, peyzaj ve asfalt çalışmalarına gireceğiz. En önemlisi de bu yollara döktüğümüz asfaltı Salihli'de faaliyete geçirdiğimiz tesislerimizde üretiyoruz. İkinci asfalt plentimizi ağustos ayında Akhisar'da, üçüncüsünü ise Manisa'daki yeni şantiye alanımızda kuracağız. Artık Manisa'nın asfalt üretimiyle ilgili hiçbir sorunu kalmayacak. Tüm gücümüzle yollarımızı güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Emek veren tüm personelimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 17:12:07. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.