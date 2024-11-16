Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nden Salihli OSB\'ye İtfaiye Desteği Protokolü

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli OSB İtfaiyesi'ne personel desteği sağlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yararına yönelik iş birliği protokollerine bir yenisini daha ekleyerek, Salihli OSB ile önemli bir anlaşma imzaladı. Salihli OSB içindeki tesislerde ve çevresinde yangın, kaza ve kurtarma gibi acil durumlara hızlı müdahale etmeyi amaçlayan protokol çerçevesinde Salihli OSB, bir itfaiye istasyonu kuracak, gerekli araç ve ekipmanları temin edecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi ise itfaiye personeli desteği sağlayacak.

Salihli OSB hizmet binasında gerçekleşen törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Bilget, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar ve Ali Kılıç, Salihli OSB Yönetim Kurulu üyeleri ve itfaiye personeli katıldı.

İtfaiye personelinin canla başla çalıştığını söyleyen Başkan Zeyrek, şunları dile getirdi:

"Çevre illere de destek veren bir kurumuz"

"Bu protokolün Salihli için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. İklim değişikliği sonrasında geçtiğimiz yaz özellikle geçen yıla oranla yaklaşık İki buçuk kat fazla yangın yaşayan bir il olduk. Manisa özeline bakmamak lazım. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye birimi, Manisa'nın çevre illerine de her zaman yardım eden bir kurum. İtfaiye erlerimiz mesai gözetmeden, bir şey beklemeden, gerektiği zaman kendi araçlarıyla yangın alanlarına gidiyor. Canı pahasına çalışan itfaiye erlerimize ben her yerde teşekkür ediyorum, bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

Manisa İtfaiye Dairesi'nin ekipman bakımından zayıf olduğunu gördüklerini söyleyen Başkan Zeyrek, şöyle devam etti:

"İtfaiye erlerimize çok ciddi bir destek vereceğiz"

"İtfaiyemize ben isterim ki, hiç gerek kalmasın. Ama bir an geliyor, yarınlarımızı kurtaracak olan bütün her şey onların ellerinden geçiyor. Ekipman eksikliğinden dolayı 2025 yılı bütçemizde itfaiye erlerimize çok ciddi bir destek vereceğiz. Bugün Salihli OSB ile birlikte yaptığımız protokolü çok önemsiyorum. Çünkü kurumların birliği, beraberliğinin bu şehri ayakta tutabileceğine inanıyorum. Geçtiğimiz ay içinde Manisa OSB ile birlikte yaptığımız üç katlı kavşak açılışı ile bugün Salihli OSB ile yaptığımız itfaiye protokolü ile biz büyükşehrin kapılarının herkese açık olduğunu gösteriyoruz. Ortak protokollerle ortak aklı oluşturup bu şehri birlikte yönetmek istiyoruz. Bu yönetim şeklinde herkese yer var. Ben şunu biliyorum ki bu koltuk kimseye kalmayacak. Dönemi içinde yapılan hizmetler, yönetim anlayışları yarınlara kalacak olan en büyük eserdir. Bu protokolün de hazırlanmasında emeği geçen başta Oğuz Murat Pınar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu şekilde bütçelerini ayırıp itfaiyemize destek verdikleri için Salihli OSB Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum."

Salihli OSB Yönetim Kuruluşu Başkanı Muhittin Bilget de projenin iki yıldır devam ettiği bilgisini verdi. Dört ay önce göreve geldiklerini söyleyen Bilget, önceki yönetime ve projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Zeyrek ve Bilget tarafından protokole imzalar atıldı.