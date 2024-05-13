Manisa Büyükşehir Belediyespor Atleti Özlem Işık, Zübeyde Hanım Koşusu'nda İkinci Oldu - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Atleti Özlem Işık, Zübeyde Hanım Koşusu'nda İkinci Oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Özlem Işık, İzmir'de düzenlenen 35. Zübeyde Hanım Koşusu'nda ikinci sırada yer aldı. Koşu, Karşıyaka Belediyesi tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlendi.

13.05.2024 15:40
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(İZMİR)- Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Özlem Işık, İzmir'de Karşıyaka Belediyesi tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 35. Zübeyde Hanım Koşusu'nu ikinci sırada tamamladı.

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 35. Zübeyde Hanım Koşusu, her yaştan 2000'i aşkın katılımcıyla gerçekleştirildi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anısına düzenlenen koşu, Anayasa Meydanı'ndan başladı. Sahil, Girne Caddesi ve Atatürk Caddesi boyunca devam eden koşu güzergahı, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son buldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılarla 4 kilometrelik parkurda gerçekleşen koşu, 15 erkek ve kadın kategorisinde yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Özlem Işık, parkuru 14 dakika 50 saniyede ikincilikle tamamlayarak kürsüde yer aldı. İkincilik kupasını kazanan Işık, Anneler Günü'nde kupa kaldırmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyespor Atleti Özlem Işık, Zübeyde Hanım Koşusu'nda İkinci Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor Atleti Özlem Işık, Zübeyde Hanım Koşusu'nda İkinci Oldu - Son Dakika
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