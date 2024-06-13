Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek - Son Dakika
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler, 'Mazlumun çığlığını duymayan zalimin kılıcını taşır' yazılı pankart açarak Filistin halkına destek verdi. Törende konuşan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, öğrencilerin Filistin konusundaki duyarlılıklarının anlamlı olduğunu belirtti ve İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmü kınadı.

13.06.2024 12:44
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler, "Mazlumun çığlığını duymayan zalimin kılıcını taşır" yazılı pankart açarak Filistin halkına destek verdi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende, bölümlerini başarıyla bitiren 350 öğrenci, mezun olmanın sevincini yaşadı.

Öğrenciler, tören öncesi üzerinde Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları bulunan, "Mazlumun çığlığını duymayan zalimin kılıcını taşır" yazılı pankartla yürüyüş yaptı.

Törende konuşan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, öğrencilerin Filistin konusundaki duyarlılıklarının anlamlı olduğunu söyledi.

Filistin'de artık "yaşananlara kelimelerin yetmediği" bir noktaya gelindiğini belirten Kibar, şöyle konuştu:

"Tüm insani ve ahlaki değerleri, hukuk normlarını yok sayan İsrail'in, başta Gazze ve Refah olmak üzere Filistin'de yaptığı zulüm artık bir savaş olmaktan çıkmış ve bir soykırım meselesi haline gelmiştir. Orada yaşananları şiddetle kınadığımızı, oradan gelen görüntüleri unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Bu süreçte vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Törene, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve ilçe protokolü de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek - Son Dakika

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