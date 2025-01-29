Manisa'da 150 Çocuk Buz Pateni ile Tanıştı

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, 150 çocuğu İzmir'deki Aşık Veysel Buz Pisti'nde buz pateni ile tanıştırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Manisa'mızda sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesi çok önemsiyoruz, çocuklarımızı hayatımızın merkezine alıyoruz. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Projeler Gençlik Spor Şube Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde organize edilen etkinliğe, Yunusemre Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi personeli ve mahalle muhtarları da katıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla alınan çocuklar, İzmir'deki Aşık Veysel Buz Pisti'ne giderek eğlenceli dakikalar geçirdi. İlk kez buz pistine çıkan 150 çocuğa, uzman antrenörler eşliğinde temel ve teorik eğitim verildi. Çocuklar hem spor yapmanın hem de yeni bir aktiviteyi deneyimlemenin keyfini yaşadı. Etkinlik dönüşünde çocuklara, Büyükşehir Belediyesi tarafından özel hazırlanan ve içerisinde kırtasiye malzemeleri olan çantalar hediye edildi.

Arda Mahallesi Muhtarı Sevcan Alkan, "Sabah erken saatlerde çocuklarımızla birlikte araçlarımıza binip İzmir'e geldik. Çocuklar buz pistinde eğlenceli vakit geçirdi, bol bol kayarak neşelendi. Dönüşte ise Başkanımız Ferdi Zeyrek'in özel olarak hazırlattığı hediyeler çocuklara ulaştırıldı. Çocuklarımız hediyeleri görünce çok mutlu oldu. Bu güzel organizasyonu düzenlediği için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Çocuklarımızın hem sporla buluşma hem de farklı aktivitelerle tanışma imkanı sunan bu tür organizasyonlar, onların hayatına renk katıyor. Bu etkinlikler çocuklarımızın sosyalleşmelerini ve hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor. Manisa'mızda sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesi çok önemsiyoruz, çocuklarımızı hayatımızın merkezine alıyoruz. Onların mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz" dedi.

Yetkililer tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik sosyal projelerinin yıl içinde de düzenli olarak devam edeceği bildirildi.