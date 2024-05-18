Manisa'da 19 Mayıs için bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika
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Manisa'da 19 Mayıs için bisiklet turu düzenlendi

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Manisa'da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Vali Enver Ünlü ve protokol üyeleri de bisiklet turuna katılarak, vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi. Tur, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp aynı meydanda sona erdi.

18.05.2024 18:15
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Manisa'da pedallar 19 Mayıs için çevrildi

Vali Enver Ünlü ve protokol üyeleri de bisiklet turuna katıldı

MANİSA - Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Manisa'da bisiklet turu düzenlendi. Vali Enver Ünlü ve protokol üyeleri de bisiklet turuna katılarak, vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve şehir merkezinde atılan tur sonrası yine aynı meydanda sona eren bisiklet turuna katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla marş eşliğinde bisiklet sürdü. Bisiklet turuna Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, daire müdürleri, STK temsilcileri, profesyonel bisiklet grupları ve bisikletiyle gelen vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Vali Ünlü, "Bugün Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce Samsun'dan yaktığı bağımsızlık meşalesini gençlerimiz ile birlikte temsili olarak bütün Manisa caddelerinde dolaştıracağız. Bu bir yarışma değil önemli olan burada başlayıp tekrar parkuru burada bitirmek. Tüm katılımcılara valilik olarak katılım belgesi vereceğiz. Hep beraber şehrimizi bayram havasına sokacağız. Şehzadeler şehri Manisa'mızda vatandaşlarımız ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız. Yarın da saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreniyle etkinliklerimiz başlıyor. Çok güzel bir programımız var. Tüm Manisalıları bayraklarıyla birlikte etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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