Manisa'da 23 Nisan Coşkusu

23.04.2026 13:00
Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı, törene yoğun ilgi vardı.

MANİSA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 106'ncı kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Tören Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve öğrenciler tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından öğrenciler bando eşliğinde Atatürk Bulvarı üzerinden yürüyerek alana geldi. Görgülüler Ortaokulu Bando Takımı'nın gösterisi büyük beğeni topladı. Majör sopasını kullanan Afrikalı öğrenci Eflin Temilayo, performansıyla kutmaları izleyenlerden uzun süre alkış aldı. Programda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan olaylarda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve öğrenciler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiir okuması ve koro halinde şarkılar seslendirmesiyle devam eden kutlama programı, Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen gösterinin ardından sona erdi.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, DHA)

Kaynak: DHA

