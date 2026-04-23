Manisa'da 23 Nisan, Cumhuriyet Meydanı'nda Kutlandı

(MANİSA) - Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak için çalışmaya, üretmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi kutlama programı, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler 23 Nisan'a özel şiirler okundu. Programda ayrıca Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatı kaybeden öğrenciler ile öğretmen Ayla Kara anıldı.

Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Başkan Dutlulu, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ile Erk Kayabaş, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü daire başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, "Milletimizin başı sağ olsun. 23 Nisan sadece bir bayram değil, bu milletin kendi sözünü söylemeye başladığı o büyük yürüyüşün adıdır. Bu yürüyüşün en kıymetli emaneti ise sizlersiniz" diye konuştu.

"Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak için çalışacağız"

Dutlulu ise 23 Nisan'ın hem bir gurur günü hem de geleceğe yönelik bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan hem çocuk bayramımız hem de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının yıl dönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülke için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Bu sene kalbimizde bir hüzün de var; Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden tüm çocuklarımızı ve hemşehrimiz, öğretmenimiz Ayla Kara'yı saygıyla rahmetle anıyoruz. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını diliyoruz. Çocuklarımızın her zaman en güzel geleceği hak ettiğine inanıyoruz. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak için çalışmaya, üretmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.