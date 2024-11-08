Manisa'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına ekipleri, 3 hükümlünün Veziroğlu Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla, hükümlüler Ş.Ş (30), M.A (26), S.H.G (27) ve evde bulunan A.Ş.(21) ile Ş.K.(29) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu ve sentetik ecza haplar ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada, Ş.Ş'nin 21 yıl, M.A'nın 16 yıl ve S.H.G'nin de 11 yıl kesinleşmiş hapis cezalarıyla arandığı belirlendi.

Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Diğer 2 şüpheliye ise adli işlem yapıldı.