Manisa'da 7. Kitap Fuarı'nda Ahmet Ümit ve Emrah Safa Gürkan Okurlarıyla Buluştu - Son Dakika
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Manisa'da 7. Kitap Fuarı'nda Ahmet Ümit ve Emrah Safa Gürkan Okurlarıyla Buluştu

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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kitap Fuarı'nın son gününde yazarlar Ahmet Ümit ve Emrah Safa Gürkan, okurlarıyla bir araya geldi. Fuar, büyük ilgi gördü ve Ahmet Ümit'e doğum günü sürprizi yapıldı.

30.09.2024 17:13  Güncelleme: 17:33
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı'nın son gününde yazarlar Ahmet Ümit ve Emrah Safa Gürkan okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı, birçok yazarı okurlarıyla buluşturdu. Yediden yetmişe her kesime hitap eden fuar, büyük ilgi gördü. Bu kapsamda fuarın son gününde polisiye roman türünde kitaplarıyla tanınan Ahmet Ümit ile tarihçi, yazar akademisyen ve içerik üreticisi Emrah Safa Gürkan, okurları için eserlerini imzalayarak fotoğraf çektirdi.

"Hizmetin yanında kültürde götürelim"

Kitap fuarında okurları tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandığını belirten Yazar Ahmet Ümit, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni, Kitap Fuarı'nı devam ettirdikleri için kutluyorum. Eskiden çok cansız bir kitap fuarı yapılıyordu, bu yıl çok güzel ve çok canlı. Burada olağanüstü bir ilgiyle karşılandım. Sıcak havaya rağmen Manisalı okurlarım çok güzel katkıda bulundular. Belediyelerin görevi su ve hizmet götürmek ama aynı zamanda kültür de götürmeleri gerekiyor. Bu anlamda kitap fuarları çok kıymetli. Bu kitap fuarlarını sürdürüp daha geniş bir şekilde her yıl yapalım. Bu nedenle de Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum" dedi.

Ahmet Ümit'e sürpriz doğum günü

İmza töreninde okurlarıyla buluşan ünlü yazar Ahmet Ümit'e doğum günü pastası getirildi. Yapılan sürpriz karşısında oldukça mutlu olan Ahmet Ümit, okurlarına teşekkür etti. 64 yaşına giren ünlü yazar, gösterilen ilgi karşısında mutluluğunu dile getirdi.

Manisa\'da 7. Kitap Fuarı\'nda Ahmet Ümit ve Emrah Safa Gürkan Okurlarıyla Buluştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da 7. Kitap Fuarı'nda Ahmet Ümit ve Emrah Safa Gürkan Okurlarıyla Buluştu - Son Dakika

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