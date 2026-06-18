Manisa'da Atık Lastikler Geri Dönüşüme Kazandırılacak - Son Dakika
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Manisa'da Atık Lastikler Geri Dönüşüme Kazandırılacak

18.06.2026 17:45  Güncelleme: 18:18
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin doğaya kontrolsüz bırakılmasını önlemek için il genelinde atık lastikleri toplayarak geri dönüşüme kazandıracak. Vatandaşlar 153 çağrı merkezinden talep oluşturabilecek.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin doğaya kontrolsüz şekilde bırakılmasını önlemek amacıyla, il genelindeki atık lastikleri düzenli olarak toplayarak geri dönüşüme kazandıracak.

Sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliği ve yangın riski oluşturan atık lastiklere yönelik uygulamayı başlattı. Yürütülen çalışma ile ömrünü tamamlamış lastiklerin çevreye gelişigüzel bırakılmasının önlenmesi, geri kazanım süreçlerine dahil edilmesi ve çevresel risklerin azaltılması amaçlanıyor.

153'TEN TALEP OLUŞTURULABİLECEK

Çalışma kapsamında Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri uygulamaya dahil oldu. Kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerini geri dönüşüme kazandırmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin 153 Çağrı Merkezi üzerinden talep oluşturabilecek. Oluşturulan talepler ilgili ilçe belediyelerine iletilecek ve belediyeler tarafından yapılacak planlama doğrultusunda atık lastikler teslim alınacak. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen uygulama kapsamında ilçe belediyeleri ile LASDER'in (Lastik Sanayicileri Derneği) iş birliğiyle atık lastiklerin çevre mevzuatına uygun şekilde toplanması ve lisanslı tesislerde geri kazanılması sağlanacak. Böylece hem vatandaşların sürece katılımı kolaylaştırılacak hem de çevreye kontrolsüz bırakılan atık lastiklerin oluşturduğu olumsuzlukların önüne geçilecek.

HEM ÇEVRE KORUNACAK HEM EKONOMİYE KATKI SAĞLANACAK

Uygulama ile doğaya terk edilen lastiklerin neden olduğu görüntü kirliliği, yangın tehlikesi, toprak, hava ve su kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Toplanan atık lastiklerin geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesiyle hem doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanacak hem de atıklar yeniden ekonomiye kazandırılacak. Çalışmanın aynı zamanda çevre bilincinin artırılmasına ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin çevreyi koruyan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmayı hedefleyen uygulamalarla sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışını güçlendirmeye devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Atık Lastikler Geri Dönüşüme Kazandırılacak - Son Dakika

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