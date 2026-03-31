Manisa'da Atık Piller Toplanıyor, Fidanlar Toprakla Buluşturuluyor

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, atık pillerin doğaya verdiği zararı azaltmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla Atık Pil Toplama Kampanyası'nı yeniden başlattı. Kampanya kapsamında 1 kilogram atık pil getiren vatandaşlara zeytin fidanı hediye ediliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Atık Pil Toplama Kampanyası ile toprağa ve su kaynaklarına ciddi zararlar veren atık pilleri kontrol altına alınması hedefleniyor. 7'den 77'ye Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği kampanya ile geri dönüşüm bilincini teşvik eden bu çalışma ile hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de şehrin bitki örtüsünün zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

"Hem doğamızı koruyor hem de yeşil bir çevre bırakıyoruz"

Etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan standa atık pillerini getiren vatandaşlara zeytin fidanları teslim edilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz de standı ziyaret ederek atık pil getiren öğrencilerle bir araya geldi ve fidanlarını takdim etti. Temiz, "Atık pillerin geri dönüşüme kazandırılmasıyla hem doğamızı koruyor hem de geleceğe daha yeşil bir çevre bırakıyoruz" dedi.

Vali Özkan da kampanyaya destek verdi

Kampanyaya Manisa Valisi Vahdettin Özkan da destek verdi. Kampanya standını ziyaret eden Vali Özkan, "Her şey, çevre duyarlılığıyla ilgili. Özellikle çevresel tahribatı oluşturacak unsurların toplanması, çevreye nefes veren yeşil dağıtılması kıymetli bir şey. Tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Manisa'yı seven herkesi kampanyaya davet ediyoruz"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı Sıfır Atık ve Hafriyat Yönetimi Şube Müdürü Efnan Bacı da kampanya ile ilgili bilgi verdi. Bacı, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun önderliğinde 7 ilçemizle birlikte yürüttüğümüz atık pil kampanyamızda 1 kilo atık pil getiren vatandaşlarımıza bir adet zeytin fidanı hediye ediyoruz. Manisa'mızı seven, çevreyi seven tüm vatandaşlarımızı kampanyaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ilgiyle karşıladı

Vatandaşlar da kampanyanın hem çevreyi korumaya katkı sunduğunu hem de farkındalık oluşturduğunu belirterek, uygulamadan duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Halil Murdan: "Belediye'nin bu hizmetini takdirle karşılıyoruz. Çok güzel bir şey. Keşke Türkiye'de bu uygulansa. Çok güzel bir uygulama, devamını diliyoruz."

-Koray Türkçü: "Besim Bey'in sosyal medyasında atık pil toplama kampanyasını gördüm. Ben de atık pilleri biriktiriyordum. Çevreci olduğum için kendim de her yıl ağaç dikiyorum. Besim Bey'e bu konuda teşekkür ederim. Ayrıca ben bu fidanları ihtiyacı olan kişilere bağışlıyorum. Kendim zaten her yıl ağaç dikiyorum. Çevremize, şehrimize, ülkemize hayırlı olsun. Ağaç dikmek çok güzeldir."

-Saim Öndeç: "Böyle bir etkinlik yapıldığı için çok teşekkür ederim, harika bir etkinlik. Benim gibi esnaf olan, bu işleri yapan, pil alıp satan arkadaşların hepsinin deposunda böyle atık piller var. Bu şekilde bir etkinlik yapmışsınız ben de memnun oldum. Dükkanda ne kadar atık pil varsa hepsini topladım geldim. Zeytin fidanı ile ödüllendiriyorsunuz o da ayrı bir güzellik."