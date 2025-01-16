Manisa'da Atık Su Arıtma Tesisleri ile Doğa Korunuyor - Son Dakika
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Manisa'da Atık Su Arıtma Tesisleri ile Doğa Korunuyor

Manisa'da MASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı 23 atık su arıtma tesisi, yılda 10 milyonlarca metreküp atık suyu arıtıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, gelecek nesillere temiz bir Manisa bırakmak için altyapı yatırımlarına önem verdiklerini belirtti.

16.01.2025 15:22
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(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı 23 atık su arıtma tesisinde yıl boyunca 10 milyonlarca metreküp atık su arıtılıyor; tonlarca arıtma çamuru standartlara uygun şekilde bertaraf ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Manisa'mızın doğasını koruyacak ve bu emaneti gelecek nesillere aktaracak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Gayemiz geleceğe daha temiz ve nefes alan Manisa bırakmak" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2'si yüklenici firmada olmak üzere toplam 23 atık su arıtma tesisini işletiyor. Atık su arıtma tesislerinde yılda 10 milyonlarca metreküp atık su işleniyor. Yerleşim yerlerinden gelen evsel atık suları kanalizasyon şebekeleriyle atık su arıtma tesislerine aktarılıyor. Burada standartlara uygun olarak arıtılan su, doğaya deşarj ediliyor.

Kentin bereketli tarım ve su havzalarına sahip olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Şehrimizin sahip olduğu bu değerleri korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak, bizim en büyük gayemiz. Manisa'mızda bu nedenle altyapı yatırımlarına çok önem veriyoruz. Ne yazık ki şehrimizde hala 40-50 yıllık kanalizasyon sistemleri mevcut. Altyapı bu durumdayken üstyapıda ne yatırım yaparsanız yapın başarılı olmanız mümkün değil. Biz bu bilinçle Manisa'mızın önümüzdeki 30 yılını planlayarak yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

"MASKİ'ye bağlı 23 arıtma tesisimizle atık suları arıtıyoruz"

Özellikle su kaynaklarının korunmasını önemsediklerini belirten Başkan Zeyrek, "Su bizim için hayati öneme sahip. İçinde bulunduğumuz küresel iklim şartlarında suya erişimin gün geçtikçe zorlaşacağını hepimiz biliyoruz. Öyleyse korunması gereken en önemli doğal kaynağımız temiz su. Biz bir yandan su tüketimini azaltmak, bir damla suyumuzun bile israf edilmemesini sağlamak için çalışıyoruz, bir yandan da kirletici unsurların bertarafı için yoğun mesai harcıyoruz. Şehrimizde MASKİ'ye bağlı 23 arıtma tesisimizle atık suları arıtıyor, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimizin denetimleriyle de doğanın kirletilmesine fırsat vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Temiz su kaynaklarımızı koruyoruz"

Bir damla suyun dahi arıtılmadan doğaya salınmasına tahammüllerinin olmadığını vurgulayan Zeyrek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Manisa'mızda, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren 45 milyon 550 bin metreküp atık suyu arıttık, 34 bin 302 ton arıtma çamurunu ise çevreye zarar vermeden bertaraf ettik. Arıttığımız suyun boşa akıtılmasına da gönlümüz razı değil. Sarıgöl'de bulunan ileri biyolojik arıtma tesisimizden deşarj ettiğimiz suyun analizlerini yaptık. Burada bu suyun tarımda kullanılması için çalışıyoruz. Bu alanda pilot çalışmalarımızı Sarıgöl'de sürdürüyoruz. Yani hem atık suları arıtarak kirlenmeyi azaltmayı hem de tarımsal sulamada kullanıma alternatif kaynaklar sunarak temiz su kaynaklarımızı korumayı hedefliyoruz. Manisa'mızın doğasını koruyacak ve bu emaneti gelecek nesillere aktaracak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Gayemiz geleceğe daha temiz ve nefes alan Manisa bırakmak."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ferdi Zeyrek, Güncel, Manisa, Sağlık, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Atık Su Arıtma Tesisleri ile Doğa Korunuyor - Son Dakika

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