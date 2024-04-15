Manisa'da bıçaklı kavga: 2 kişi ve bir mahalle bekçisi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da bıçaklı kavga: 2 kişi ve bir mahalle bekçisi yaralandı

Manisa\'da bıçaklı kavga: 2 kişi ve bir mahalle bekçisi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Barbaros Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ve kavgaya müdahale etmeye çalışan bir mahalle bekçisi yaralandı. Şüpheli tutuklandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

15.04.2024 22:31
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişiyi ve kavgaya müdahale etmeye çalışan mahalle bekçisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Barbaros Mahallesi 4470. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Bu sırada sokağa yakın mahalle bekçileri de olay yerine gitti. Kavgada M.G. (30), H.G. (26) ve H.K. (22) ile kavgaya müdahale etmeye çalışan bir mahalle bekçisini bıçakla yaraladı.

Şüpheli M.G. olay yerine ulaşan polis ekiplerince gözaltına alındı, yaralanan 3 kişi şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan yaralılardan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Kavga, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da bıçaklı kavga: 2 kişi ve bir mahalle bekçisi yaralandı - Son Dakika

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