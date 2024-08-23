Manisa\'da çıkan yangınlar hasara yol açtı

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(MANİSA) - Manisa'nın Gördes ve Salihli ilçelerinde geçen hafta çıkan yangın Kurttutan, Hacıhıdır, Kemer, Kale, Tepeköy, Yeniköy, Karayakup, Dalkara, Çağlayan ve Boyalı mahallelerinde hasara yol açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri zarar gören evlerde ve arazilerde inceleme yapmak için bölgeyi ziyaret etti.

Gördes'in Boyalı Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını, itfaiye ekiplerinin 5 günlük mücadelesi sonucunda kontrol altına alınmıştı. Söndürme çalışmalarına, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ait 2 ilk müdahale aracı, 15 itfaiye aracı ve toplamda 120 personel katıldı. MASKİ ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı bünyesindeki 3 su tankeri de çalışmalara destek verdi.

Gördes'ten başlayıp Salihli'ye uzanan yangın; Kurttutan, Hacıhıdır, Kemer, Kale, Tepeköy, Yeniköy, Karayakup, Dalkara, Çağlayan ve Boyalı mahallelerinde hasara yol açtı. Hasar alan evlerde ve arazilerde inceleme yapmak için bölge ziyaret edildi. Büyükşehir ekipleri, yangından etkilenen mahalle halkıyla bir araya geldi, yangınzede yurttaşların sorunlarını, talep ve isteklerini dinledi. Yangın nedeniyle meydana gelen hasarı yerinde inceleyip kayıt altına aldı. Ziyaretlerde yurttaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çözüm önerileri konuşuldu.

Gördes Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali Çelik, mahallesindeki bir çiftçinin 3 bin ağaç zeytinin yandığını belirterek, "Bir kişinin susamı yandı. İki kişi tütünden dolayı samanını çekemedi, bunlar toz samandı. Samanlar yandı. On dokuz kişinin de zeytini yandı. Bir arkadaşımızın 76 dönüme ekili 3 bin ağaç zeytini yandı. Evlerimizde zararımız yok. Herkes canla başla çalıştı. Elinden geleni yaptılar. Rüzgarın etkisinden dolayı önüne geçemedik" dedi.

Gördes Boyalı Mahallesi'nde yaşayan Halil Ertaş da yanan arazisinin elindeki en verimli arazi olduğu aktararak, "Kendi damımın olduğu yer yanmadı. Son anda kurtuldu. İki kez yanma tehlikesi geçirdi. Birincisinde arazözlerle müdahale edildi. İkincisinde de kendim tesadüfen gitmiştim. Yangını başlar başlamaz gördüğüm için ekiplere hızlı bir şekilde haber verdim. Köylülerimize de haber verdim. O şekilde kendi damlarımın olduğu yer kurtuldu ama bu taraftaki damlar yandı. Benim yaklaşık 500 ağaç zeytinim yandı. Gördüğünüz gibi karşıda, tarlam burası. Bunlar yaklaşık 18-20 yaşında ağaçlardı, verimliydi. En verimli arazimdi. Burada 320 ağacım, diğer tarlamda da yaklaşık 180 ağacım var. Bunlar yandı, kül oldu. Kullanılamaz hale geldi" diye konuştu.

Muammer Yıldız ise Boyalı Mahallesi Danda mevkiindeki evinin yandığını belirtti. Yıldız, "Evler yandı hep. 5 kişinin evi ve benim evim yandı. Oğlanla beraber oturuyoruz. Bunlar da bizim kardeşlerimizin evi. Zaten burada hepimiz birbirine bağlıyız. 5-6 tane ev yandı" ifadelerini kullandı.