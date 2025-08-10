MANİSA'DA DEPREM ANI KAFETERYANIN KAMERASINDA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen, Manisa'nın Kula ilçesinde de hissedilen deprem anı bir kafeteryanın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremi hisseden kafe çalışanlarının, büyük bir korkuyla kaçıştıkları ve kafeteryanın demir profillerinin sallandığı görüldü.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Deprem Anı Kaydedildi - Son Dakika
