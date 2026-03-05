Manisa\'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

MANİSA'da Deprem Haftası kapsamında 5.8 büyüklüğünde ve 15 saniye süren deprem senaryosuna göre; 17 ilçede 1170 okul, 11 bin 890 derslik, 20 bin 447 öğretmen ve 268 bin 800 öğrencinin katılımı ile eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı.

Şehzadeler ilçesindeki Münire Bayer Ortaokulu'ndaki tatbikata; Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Pıhtılı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay ve okul müdürü Fevzi Yıldız katıldı. Tatbikat, MEB AKUB Manisa koordinasyonunda AFAD, UMKE, JAK, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC), 112 Acil Servis, Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

ÇÖK-KAPAN-TUTUN

Deprem tatbikatı öncesinde okul afet ve acil durum planı gözden geçirildi. Senaryoya göre deprem 5.8 büyüklüğünde ve 15 saniye sürdü. Ders saatinde meydana gelen deprem sırasında acil durum sireni 45 saniye süreyle çaldı. Deprem anında 'çök-kapan-tutun' uygulaması gerçekleştirildi. Depremin ardından AFAD koordinasyonunda tahliye süreci başladı. Sınıfta kalan öğrenciler ekipler tarafından tahliye edildi ve önceden belirlenen okul bahçesindeki toplanma alanında toplandı. Deprem tahliyesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

'KEYFİYET DEĞİL, ZORUNLULUK'

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, AFAD'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Aynı zamanda AFAD koordinasyonunda Kızılay'ımıza, JAK'a, itfaiye teşkilatımıza, MEB AKUB arama kurtarma ekibimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Depremde ve doğal afetlerdeki katkıları tartışılmaz. Doğal afetlere ve depreme hazırlanmak bir keyfiyet değil, bir zorunluluktur" dedi.

'RİSK AZALTMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'

Manisa AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ise "Afetler dünyamızın ve ülkemizin bir gerçeği. Yangınlar, su baskınları, seller, heyelanlar ve elbette depremler. Depremler daha büyük alanlarda daha büyük yapısal hasarlara yol açabiliyor ve daha fazla insanı etkileyebiliyor. Bu nedenle AFAD olarak afet öncesi hazırlıkları içeren etkinlikler çerçevesinde risk azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Afet öncesinde alınacak tedbirler, meydana gelebilecek bir afette zarar görebilirlik oranını ciddi şekilde düşürüyor. Bugün yaptığımız tatbikat da bu kapsamda gerçekleştirildi" diye konuştu.

'TATBİKAT BAŞARILI SONUÇLANDI'

MEB AKUB Koordinatörü Mehmet Turgut da "Deprem Haftası etkinliği kapsamında ilimizde eş zamanlı olarak yaptığımız deprem tahliye tatbikatı başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tatbikatlar, eksiklikleri görmek, süreçleri geliştirmek ve daha güçlü olmak için yapılır" dedi.