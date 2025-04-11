Manisa'da Don Zararları ve Destek Çağrısı - Son Dakika
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Manisa'da Don Zararları ve Destek Çağrısı

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CHP'li Başevirgen, Manisa'daki don afeti sonrası çiftçilerin sorunlarını dinleyerek, afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

11.04.2025 11:19
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(ANKARA) - Manisa'da yaşanan don afeti sonrasında başta üzüm olmak üzere ürünlerinin tamamına yakını zarar gören çiftçilerin sorunlarını dinleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, iktidara "Manisa'nın afet bölgesi ilan edilmesi" çağrısında bulundu. Üzüm üreticisi, Başevirgen'e, "Bir insan kendi hesabını bilmez mi? Evet, bir insan kendi hesabını bilmez. Ne ilaç fiyatları duruyor ne işçilik fiyatları duruyor ne mazot fiyatları duruyor. Neye göre hesap yapacağız" sözleriyle dert yandı. Domates üreticisi bir çiftçi ise, "Dona karşı, afetlere karşı devletin destek olması lazım" sözleriyle iktidara çağrıda bulundu.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa genelinde yaşanan don afeti sonrasında başta üzüm olmak üzere ürünlerinin tamamına yakını zarar gören Saruhanlılı ve Ahmetlili çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Üzüm bağındaki ürünlerinin yüzde 90'ını kaybeden Saruhanlılı çiftçi, "Afet bölgesi ilan edilmesi lazım. İklim şartları çok değişti. Eskiden kışın kış ayını, yazın yaz ayını yaşardık. Şimdi kışın yazı, yaz ayında da kışı yaşıyoruz.  Her sene gittikçe daha da zor duruma düşüyoruz. Bağlardaki filizler dondan dolayı yansa bile biz bunun işçiliğinden vazgeçemeyiz. İşçiliğinden vazgeçtiğimiz anda gelecek seneyi de kaybederiz. Bir sene sonrasına bakmak zorundayız, terk edemeyiz" dedi.

Devlet tarafından herhangi bir üretim planlamasının yapılmadığından yana da dert yanan çiftçi, "Benim bütün yerlerim bağ, şimdi ben söküp ne yapacağım? Ben bağa 3 sene emek vermişim, tellerini germişim, direk masrafı yapmışım, toprağa hep yatırım yapmışım. Ama yatırımın karşılığını almadıktan sonra boş. Bir insan kendi hesabını bilmez mi? Evet, bir insan kendi hesabını bilmez. Ne ilaç fiyatları duruyor ne işçilik fiyatları duruyor ne mazot fiyatları duruyor. Neye göre hesap yapacağız? Ne aldığımızdan söz sahibiyiz ne de sattığımızdan söz sahibiyiz. İnsan diye geçiniyoruz" diye konuştu.

"Afetlere karşı devletin destek olması lazım"

Kavun ekimi yapan çiftçi ise, "185 bin lira sadece 16 dönüm kavunun sadece fidan maliyeti. Naylon, damlama, gübre, ekim ücretleri, suyu hariç. Şu anki benim buraya masrafım 250 bin lira. Saruhanlı'da ekili olan bütün ürünler gitti" ifadelerini kullandı. Domates tarlalarının da yarısının don olayı sonrası gittiğini söyleyen bir diğer çiftçi de, "Vatandaş geçen seneden zaten borçlu bu sene tekrar domatesini ekti yine don vurdu. Bize bir çare. Bunlar milli servet, milli serveti korumakta devletin görevidir. Dona karşı, afetlere karşı devletin destek olması lazım" dedi.

Bekir Başevirgen ise iktidara "Manisa'nın tüm bölgeleri sıkıntılı. Bütün bölgelerinde ki ürünlerde don hasarı var. Manisa'nın afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor" çağrısında bulundu.

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Kaynak: ANKA

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