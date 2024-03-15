Manisa Valiliği, dur ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
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Manisa Valiliği, dur ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında soruşturma başlattı

Manisa Valiliği, dur ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında soruşturma başlattı

Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinde dur ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. Sürücü, polisten kaçmaya çalışırken başka bir araca çarparak durmuştu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

15.03.2024 21:29  Güncelleme: 21:32
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Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Reşabey Mahallesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı karma ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında, ekiplerin "dur" ihtarına uymayan bir sürücünün geri geri kaçmaya çalışırken başka araca çarparak durduğu kaydedildi.

Açıklamada, kaçmaya çalışan otomobil sürücüsünün görevli trafik polisi tarafından "zor kullanma sınırları aşılarak" etkisiz hale getirildiği ve araçtan indirildiği belirtilerek, "Trafik polisi hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan polisten kaçmaya çalışan 17 yaşındaki sürücü E.E'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa Valiliği, dur ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika

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