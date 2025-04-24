Manisa'da Düzenlenen "Çocuklarla Atatürk'ün Yolunda" Söyleşisine Yazar Sinan Meydan Konuk Oldu - Son Dakika
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Manisa'da Düzenlenen "Çocuklarla Atatürk'ün Yolunda" Söyleşisine Yazar Sinan Meydan Konuk Oldu

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485'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında yazar Sinan Meydan, "Çocuklarla Atatürk’ün Yolunda" söyleşisi ile çocuklarla buluştu. Çocuklara bol bol kitap okumaları çağrısında bulunan Meydan, “Atatürk, eline geçirdiği paralarla hep kitap aldığını söylüyor. 4 bin civarında kitap okumuş, her konuda okumuş” dedi.

24.04.2025 13:09  Güncelleme: 13:53
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(MANİSA)- 485'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında yazar Sinan Meydan, "Çocuklarla Atatürk'ün Yolunda" söyleşisi ile çocuklarla buluştu. Çocuklara bol bol kitap okumaları çağrısında bulunan Meydan, "Atatürk, eline geçirdiği paralarla hep kitap aldığını söylüyor. 4 bin civarında kitap okumuş, her konuda okumuş" dedi.

Manisa'da Atatürk Kent Parkı'nda yazar Sinan Meydan, "Çocuklarla Atatürk'ün Yolunda" söyleşisi ile çocuklarla bir araya geldi. Programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Nurcan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, ilçe belediyelerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Zeyrek, "Yaklaşık 4 aydır planladığımız ve hemşehrilerimizle her noktada ortak olacağımız Festival, her yıl daha da büyüyerek gidecek. Bu Festival çocuklarımıza, hediye olarak bırakacağımız, bizim için çok önemli bir olay. Sinan Meydan, bizler için gerçekten çok önemli bir değer. Hem festivalimize değer kattı hem de böyle anlamlı bir günde Atatürk ve çocuklar arasındaki bağlantıyı anlatacak" dedi.

"Dünyada, çocuklara armağan edilen tek bayram"

Dünyada, çocuklara armağan edilen tek bayramın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu söyleyen Sinan Meydan, "Atatürk neden 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti, anlatayım. Kurtuluş Savaşı'nda düşmana karşı mücadele ederken çocukların babaları, aileleri şehit oldu, gazi oldu. Çocuklar öksüz, yetim kaldı. Sokaklarda yalnız kaldı. O çocukları koruyabilmek için Ankara'da 1935 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu. Bu kurumun amacı çocukları korumak, güvenliğini sağlamak, yiyeceklerini vermek, bakmak, büyütmek, iyi bir şekilde, rahat bir şekilde gelişmelerini sağlamaktı. O kurum 23 Nisan günlerinde, çocuklarla birlikte rozet dağıtımı yaptı. Bu günü kutlamaya başladı. Atatürk, madem böyle bir kutlama yapılıyor, o zaman 23 Nisan çocukların da bayramı olsun dedi. Atatürk, Ankara'da çocuk sarayı kuruyor. Çocuklar, o sarayda 23 Nisan'da oyunlar oynuyor, çocuklara bilgiler veriliyor ve Atatürk de çocuklara hediyeler dağıtıyordu" diye konuştu.

Sinan Meydan, Atatürk'ün köylerdeki çocukların eğitim alması için okullar kurdurduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"1923'te çok fazla okul yok. 37 bin köyde okul yoktu. Çocuklar okuyamıyordu. Atatürk binlerce köye ilkokul açılmasını sağladı ve öğretmenler gönderildi. Çocuklar eğitim öğretim görmeye başladı. Okulların yanında sanat okulları da açıldı. Buraları bitiren çocuklar şehirlerde liselere gidebildi, Atatürk'ün köylerde açtığı okullar sayesinde. Atatürk doğduğu şehirde Selanik'te okula başladı. Eline geçirdiği paralarla kitap aldığını söylüyor. Atatürk 'Ben nasıl bu kadar işler başardım biliyor musunuz? Kitap okuyarak' diyor. 4 bin civarında kitap okuyor. Sadece savaş değil askeri konularda, matematik, tarih, Türkçe, geometri, fizik. En çok tarih konusunda kitap okumuş. Kurtuluş Savaşı öncesinde Atatürk yeni çıkan Çalıkuşu kitabını okuyordu. Cumhuriyet kuruldu. O zaman Atatürk'ü gören çocuklar, ne hayal ettiler acaba hiç düşündünüz mü? Savaşların olmadığı bu günleri hayal etmişler midir? Bence düşünmüşlerdir."

Sinan Meydan, söyleşinin ardından hayranları ile bir araya gelerek kitaplarını da imzaladı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Düzenlenen 'Çocuklarla Atatürk'ün Yolunda' Söyleşisine Yazar Sinan Meydan Konuk Oldu - Son Dakika

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