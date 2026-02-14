Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Emekli İlaç Katkı Payı Programı'nın Başvuru Şartları Belli Oldu

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Eczacı Odası arasında imzalanan protokolün ardından, emeklilerin ilaç katkı paylarını karşılayacak "Emekli İlaç Katkı Payı Destek Programı"nın başvuru şartları belli oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi emekli yurttaşlara destek olmak amacıyla Emekli İlaç Katkı Payı Destek Programı'nı hayata geçirdi. Başkan Besim Dutlulu ile Oda Başkanı Duygu Elmas Mutlu'nun protokol imzasıyla başlayan proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi, SGK kapsamında emeklilerin reçeteli olarak temin ettikleri ilaçlar için ödedikleri katkı paylarını karşılayacak.

Başvuru süreci ve değerlendirme esasları

Sosyal destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar; başvurularını Manisa Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesindeki 'Başvurular' bölümünden, 'https://seninicin.manisa.bel.tr' adresindeki 'Destek Al' kısmından veya 'Üzüm' mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvurular, sosyal inceleme ve uygunluk değerlendirmesi sonucunda sonuçlandırılacak. Destek programıyla, özellikle sabit gelirli emeklilerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve ekonomik yüklerinin azaltılması amaçlanıyor. Destek programında başvurular, beyan edilen bilgilerin doğruluğu esas alınarak değerlendirilecek. Yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi halinde başvuru geçersiz sayılacak. Ayrıca uygun görülen başvurular için Büyükşehir Belediyesi'nce gerekli görüldüğü durumlarda yerinde inceleme yapılabilecek.

"Emekli İlaç Katkı Payı Destek Programı" kapsamında yapılacak başvurularda istenecek kişisel bilgiler, sosyal durum bilgileri, banka bilgileri, zorunlu belgeler ile uygulama esasları ise şöyle:"

Online Başvuruda İstenecek Bilgiler

A- Kişisel bilgiler

T.C. Kimlik No (Zorunlu)

Ad – Soyad (Zorunlu )

Doğum tarihi (Zorunlu)

Cep telefonu (Zorunlu)

İkamet adresi (ilçe/ mahalle) (Zorunlu)

B- Sosyal durum bilgileri

Emeklilik türü (SSK/Bağ-Kur/Emekli Sandığı)

Hanede yaşayan kişi sayısı

Hanede çalışan var mı? (Evet/Hayır)

Başka sosyal yardım alıyor mu? (Belediye/Aile Bakanlığı vb.)

C- Banka bilgisi

IBAN (Zorunlu)

Banka adı (Zorunlu)

Zorunlu belgeler:

Medula e-reçete çıktısı (katkı payının göründüğü) (Zorunlu)

İsteğe bağlı belgeler:

Kronik hastalık raporu (varsa)

Engelli raporu (varsa)

Uygulama esasları

Sadece Manisa'da ikamet edenler

Sadece reçeteli ilaçlar