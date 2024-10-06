Manisa'da Filistinli Çocuklar İçin Etkinlik - Son Dakika
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Manisa'da Filistinli Çocuklar İçin Etkinlik

Manisa'da, Filistinli çocuklara dikkat çekmek için etkinlik düzenlendi, resimler sergilenecek.

06.10.2024 14:17
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Manisa'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Manisa Filistin'e Destek Platformu ve Yetim Vakfı işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Manisalılar, Filistinli çocuklarla ilgili hislerini rulo kağıtlara çizdi.

İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen etkinlikte, sivil toplum kuruluşlarınca lokma dağıtıldı.

Ziyaretçiler ve çocukların 300 metre uzunluğundaki kağıda yaptığı resimler, sergilenmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Manisa Filistin'e Destek Platformu Temsilcisi Muzaffer Yurttaş, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun bir yıldır süren saldırıları sonucu 16 binden fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini, binlercesinin de yaralandığını belirterek, " Gazze'deki birçok çocuk gördüklerini düşünmekten ve korkudan uyuyamıyor. Yiyecek ve su yok. Hastalandıklarında ilaç yok, hastane yok. Çocuk çaresizliği ile küçücük bedenleri, yalın ayakları, çatlamış dudakları ile başa çıkmaları gereken çok fazla şey var. Acilen uluslararası toplumun harekete geçmesi ve çocuklara öncelik vermesi için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Bu konuda farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini aktaran Yurttaş, "Burada çocuklarımızla, içinde Gazze olan hikayelere dikkat çekeceğiz. Mazlum coğrafyalara hamilik yapmanın önemini anlayacağız. Her şeyin ben merkezli olmaya başladığı dünyada, başkasının derdini kendi derdi görmenin fıtrata nakşolacağı bir aktivite ile bizler insanlığın vicdanını diri tutmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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