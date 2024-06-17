Manisa'da Fresh Parkları Yaz Tatiline Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da Fresh Parkları Yaz Tatiline Hazır

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Park ve Turgutlu Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda yer alan Fresh Parkları, okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte hizmete açtı. Çocuklar yaz boyunca bu parklarda hem serinleyecek hem de eğlenecek.

17.06.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Park ve Turgutlu Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda yer alan Fresh Parkları, okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte hizmete açtı. Çocuklar yaz boyunca bu parklarda hem serinleyecek hem de eğlenecek.

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Park ve Turgutlu Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda yer alan Fresh Parkları, çocukların hizmetine açtı. Birçok su oyuncağının yer aldığı Fresh Park'ta, çocuklar yaz boyunca eğlencenin tadını çıkaracak. Parklar hafta içi, 12.00-18.00 saatleri arası, hafta sonu da 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çocuklarını parka getiren ebeveynler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

- Özlem Güler: "Memnunuz. Çocuklar açısından çok iyi. Eğlenceli. Serinliyorlar. Sıcaktan evde duramıyorlar. Deniz de uzak. Sürekli gidilmiyor."

-Metin Gülmez: "Memnunuz. Hafta sonları geliyoruz. Çocuklarımız oynuyor, biz oturup piknik yapıyoruz."

Kaynak: ANKA

Turgutlu, Manisa, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Fresh Parkları Yaz Tatiline Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 Netanyahu’nun kararı ülkeyi karıştırdı Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak
11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye ’’asgari ücret’’ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye ''asgari ücret'' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:27 Mehmet Şimşek mesajı vermişti Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
15:34 Bayram ziyaretinde Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar Bayram ziyaretinde Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar
15:11 Kasabı yorgun mermi mi öldürdü Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak Kasabı yorgun mermi mi öldürdü? Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak
15:10 Salda Gölü’nün kıyısına asfalt yol yapıldı Salda Gölü'nün kıyısına asfalt yol yapıldı
14:13 Eski İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano evinde ölü bulundu Eski İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano evinde ölü bulundu
14:13 “Ben Türkiyeliyim“ sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca’dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar "Ben Türkiyeliyim" sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca'dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar
14:11 Fransa’da erken seçim kararı piyasaları etkiledi, Paris borsası Londra’ya kaybetti Fransa'da erken seçim kararı piyasaları etkiledi, Paris borsası Londra'ya kaybetti
13:33 EURO 2024’te ilk kriz Kosova, ırkçı tezahüratlar nedeniyle Sırbistan’ı UEFA’ya şikayet etti EURO 2024'te ilk kriz! Kosova, ırkçı tezahüratlar nedeniyle Sırbistan'ı UEFA'ya şikayet etti
13:22 Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı
12:39 AK Parti ile YRP arasındaki bayramlaşma keyifli başladı, gergin devam etti AK Parti ile YRP arasındaki bayramlaşma keyifli başladı, gergin devam etti
11:59 Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 15:54:53. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Fresh Parkları Yaz Tatiline Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement