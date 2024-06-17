Manisa'da Fresh Parkları Yaz Tatiline Hazır

Güncel

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Park ve Turgutlu Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda yer alan Fresh Parkları, okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte hizmete açtı. Çocuklar yaz boyunca bu parklarda hem serinleyecek hem de eğlenecek.

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Park ve Turgutlu Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda yer alan Fresh Parkları, çocukların hizmetine açtı. Birçok su oyuncağının yer aldığı Fresh Park'ta, çocuklar yaz boyunca eğlencenin tadını çıkaracak. Parklar hafta içi, 12.00-18.00 saatleri arası, hafta sonu da 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çocuklarını parka getiren ebeveynler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

- Özlem Güler: "Memnunuz. Çocuklar açısından çok iyi. Eğlenceli. Serinliyorlar. Sıcaktan evde duramıyorlar. Deniz de uzak. Sürekli gidilmiyor."

-Metin Gülmez: "Memnunuz. Hafta sonları geliyoruz. Çocuklarımız oynuyor, biz oturup piknik yapıyoruz."