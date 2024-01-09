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Manisa'da Geri Dönüşüm Tesisi İkinci Kez Yangın Sonucu Mühürlendi - Son Dakika
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Manisa'da Geri Dönüşüm Tesisi İkinci Kez Yangın Sonucu Mühürlendi

Manisa'da bulunan bir geri dönüşüm tesisi, geçen yıl yaşanan yangının ardından ikinci kez yangın çıkması üzerine mühürlendi. İlk yangında tesise ceza kesilmiş ve malzemelerin bertarafı için süre verilmişti. Ancak sürenin dolmasına rağmen malzemeler bertaraf edilmediği için tesis mühürlenemedi. İkinci yangın sonucunda ise tesisin lisansı iptal edildi ve mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

09.01.2024 - 12:24,  Güncelleme: 12:32
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MANİSA'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde, geçen yıl haziran ayında sonra dün yine yangın çıkan, geri dönüşüm tesisi mühürlendi. İlk yangında tesise 7 milyon 330 bin lira ceza kesilmiş ve mühür işleminin yapılabilmesi amacıyla tesisteki malzemelerin bertarafı için süre verilmişti.

Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tekeli Geri Dönüşüm depolama tesisinde 22 Haziran'da yangın çıktı. Günlerce süren yangının ardından çevre felaketi yaşanırken, tesisin lisansı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca iptal edildi. Hemen akabinde tesisin belediyeden almış olduğu ruhsat, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi yönetimince iptal edildi. 7 milyon 330 bin lira ceza kesilen tesise mühür işleminin yapılabilmesi amacıyla tesisteki malzemelerin bertaraf edilmesi için 30 Kasım'a kadar süre verildi. Sürenin dolmasına karşın, malzemeler bertaraf edilmeyince tesis mühürlenemedi.

Aynı tesiste dün saat 14.00 sıralarında, yine yangın çıktı. Statik elektrikten çıktığı tahmin edilen yangında, tesiste istifli bulunan plastik ve kimyasal atıklar tutuştu. Alevler kısa sürede büyürken, tesisten yükselen siyah dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü. 15 itfaiye aracı ve 4 su tankeri ile müdahale edilen yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tesis, Manisa Valiliği'nin oluru, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün aldığı kararla mühürlendi. Jandarma ekiplerinin gözetiminde kontrol altında tutulacak tesiste, yangına sebep olabilecek malzemelerin ayrıştırılacağı, içeriye malzeme alınmamasının yanı sıra çıkarılmasının da engelleneceği bildirildi. (DHA)

Manisa\'da Geri Dönüşüm Tesisi İkinci Kez Yangın Sonucu Mühürlendi
Kaynak: DHA
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Organize Sanayi Bölgesi, İklim Değişikliği, Çevre, Ceza, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Geri Dönüşüm Tesisi İkinci Kez Yangın Sonucu Mühürlendi - Son Dakika
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