Manisa'da Görme Engelli Sporcular Goalball Maçında Mücadele Etti

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylerin toplumla daha fazla bütünleşmesi amacıyla düzenlediği "goalball" maçında görme engelli sporcular mücadele etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü arasında gerçekleşen goalball maçı ilgi gördü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik duyarlılığı artırmak ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Tarık Almış Spor Salonu'nda goalball maçı düzenledi. Güçlü bir mücadeleye sahne olan maçta, Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü, rakibini 9-7 mağlup ederek zafere ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Manisa Eşit Haklar Engelsiz Yaşam Derneği iş birliğiyle organize edilen etkinliğe Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü de destek verdi. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım da etkinliğe katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Gülşah Hakyol, etkinliğe ilişkin "Bu tür etkinliklerle engelli bireylere olan duyarlılığı artırmayı ve onların topluma kazandırılmasını hedefliyoruz. Farkındalık etkinliklerimize devam ederek, Manisa'da sevginin engelleri aştığını bir kez daha göstereceğiz" dedi.