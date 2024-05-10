Manisa\'da İbrahim Oktugan\'ın öldürülmesi protesto edildi

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Manisa il merkezi ve ilçelerinde İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesi protesto edildi.

İl merkezinde Türk Eğitim Sen üyeleri ellerinde pankartlar, Türk bayrakları ve Atatürk portresiyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda hayatını kaybeden bütün öğretmenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Koray Özgürler, güçlü öğretmen güçlü Türkiye için eğitimde şiddet yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Eğitimcilere karşı işlenen suçlara caydırıcı cezalar uygulanması gerektiğini ifade eden Özgürler, "Kanun tekliflerimizde özellikle eğitim çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulmasının hükme bağlanmasını istedik. Özel eğitim kurumlarında çalışan eğitim çalışanlarının da görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılması, cezaların artırılması ve şikayete bağlı kalmaksızın fail hakkında kamu davası açılmasını talep ettik. Bu noktada tüm siyasi partilerimiz birlik içinde olarak bu teklife destek vermesi ve teklifimizin yasalaşması en büyük beklentimizdir." diye konuştu.

Akhisar'da ise 6 sendikadan temsilciler, Öğretmenevi önünde toplanarak ortak basın açıklaması yaptı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun da katıldığı açıklamada "Öğretmene Kalkan Eller Kırılsın", "Güvenli Okul, Güvenli Toplum" sloganları atıldı.

Salihli Milli Birlik ve Demokrasi Meydanında bir araya gelen sendika üyelerine ise İlçe Belediye Başkanı Mazlum Nurlu da destek verdi.

Eğitim İş Manisa 3 Nolu Şube Başkanı Mehmet Şen ve Eğitim Bir- Sen Salihli Şube Başkanı Alim Turgu, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto ederek yasal düzenleme taleplerini iletti.

Soma, Alaşehir ve Turgutlu'da da eğitim sendikası üyeleri, basın açıklamalarıyla İbrahim Oktugan'ın öldürülmesini protesto etti.