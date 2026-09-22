Manisa\'da ilk haberlere göre 10 öğrencinin yaralandığı saldırıda Öztrak hükümeti suçladı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Manisa'da bir okul önündeki silahlı saldırının ardından, dün İçişleri Bakanlığı ile MEB arasında okul güvenliği protokolü imzalandığını hatırlatarak, "24 yıldır işbaşında olan hükümetin yaşanan bunca acıya, yapılan bunca uyarıya rağmen hala çok ciddi ihmallerinin olduğu anlaşılıyor. Hükümet icra organıdır. Protokol tanıtım toplantıları yapmak yerine gereken tedbirleri vakit geçirmeden hızla almalıdır" dedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sabah Manisa'da bir lise önünde gerçekleşen saldırıda şu ana kadar gelen haberlere göre 10 öğrencimiz yaralandı. Sayının artmamasını, yaralanan öğrencilerimizin de bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. Maalesef, bir kere daha göz göre göre gelen acıları yaşıyoruz. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa saldırıları daha Nisan ayında gerçekleşti.

Üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) son raporu Türkiye'de okul güvenliğine daha yeni dikkat çekti. Hükümet iki hafta önce yayımlanan PISA sınavlarının sonuçlarıyla övünürken, Aynı raporda yer alan okul güvenliği ve okul zorbalığıyla ilgili değerlendirmelerden hiç söz etmedi. OECD'nin PISA raporunda yer alan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin Öğrencilerin Okulda Kendilerini Güvende Hissetme Endeksi'nde 88 ülke arasında 73. sırada kaldığından, okul zorbalığına ilişkin göstergelerde ise 2022-2025 arasında dikkati çeken bir artış yaşandığından, öğrencilerin yüzde 21'inin, ayda birkaç kez veya daha sık, en az bir tür zorbalığa maruz kaldığından hiç bahsetmedi."

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlarının dün Okul Güvenliği Protokolü imzaladıklarını hatırlatan Öztrak, "Okullarda güvenliğin sağlanması için yapılanları uzun uzun anlattılar. Tüm Bakanlıkların gerekli tedbirleri aldığını söylediler. Hatta valilerle bu konuyla ilgili video konferans bile yaptılar. Bunun hemen ardından böylesine vahim bir hadisenin yaşanması ve uluslararası kuruluşların tespitleri yan yana getirildiğinde, 24 yıldır işbaşında olan hükümetin yaşanan bunca acıya, yapılan bunca uyarıya rağmen hala çok ciddi ihmallerinin olduğu anlaşılıyor. Hükümet icra organıdır. Protokol tanıtım toplantıları yapmak yerine gereken tedbirleri vakit geçirmeden hızla almalıdır. Çocuklarımızın kendilerini okulda güvende hissetmeleri sağlanmalı, okulda şiddet önlenmelidir. Anne ve babalar çocuklarını okullarına gönül rahatlığıyla gönderebilmelidir" dedi.