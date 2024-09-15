Manisa'da Kadınlar İçin Nostaljik Körfez Turu Düzenlendi - Son Dakika
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Manisa'da Kadınlar İçin Nostaljik Körfez Turu Düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal ve kültürel hayatını desteklemek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle tarihi Bergama vapuruyla Körfez turu düzenledi. Etkinliğe 150 kadın katıldı ve iki saat boyunca Türk Halk Müziğiyle keyifli anlar yaşandı.

15.09.2024 17:46  Güncelleme: 23:07
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınlara nostaljik Bergama vapuru ile Körfez turu düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal ve kültürel hayata katılımlarını artırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile "Özel Körfez Turu" düzenledi. Üçkuyular Feribot iskelesinden hareket eden Tarihi Bergama Vapuru ile yapılan Körfez turuna 150 kadın katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği orkestrası ile iki saat boyunca keyifli vakit geçiren kadınlar, hatıra fotoğraflarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş, "Manisa Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu kültür gezileri gerçekten ses getirdi. Kadınların hem sosyal hem kültürel anlamda gelişmelerini ve daha farklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlıyor bu geziler. Özellikle mahallelerimizde kırılgan kadın grupları dediğimiz engelli ya da yakını olan belli bir yaşa gelmiş ama hiçbir yere gidememiş kadın arkadaşlarımız bu geziler sayesinde hem güzel yerleri görüyorlar hem de sosyalleşiyorlar. Maalesef toplumumuzda kadınlar birkaç adım geride olduğu için daha önce denizi görmemiş, İzmir'e gelmemiş ve vapura binmemiş kadın arkadaşlarımız var. Bu geziler onlar için büyük bir avantaj oluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Daha çok kadına ulaşabilmemiz için gezilerin devam etmesi gerekir" dedi.

Etkinliğe katılan kadınlar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Nihal Samur: "31 yıldır Manisa'dayım. Daha önce böyle bir Körfez turu yapmadım. Günümüz çok eğlenceli geçiyor. Bu gezilerin devamını istiyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e çok teşekkür ediyorum."

-Ayşe Çıra: "Şimdiye kadar böyle bir gezi görmedim. İlk defa geliyorum. Günümüz çok güzel geçiyor. Kahvaltımızı yaptık. Canlı müzik var. Eğlencemiz güzel. Bu gezilerin devamını istiyoruz. Çanakkale turu ve daha güzel yerlere gezi düzenlenmesini de istiyoruz. Ferdi Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum."

-Aslıhan Sürmeli: "Kadınlarımız çok güzel vakit geçiriyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Büyükşehir Belediyesi yemek de ikram etti. Müzik eşliğinde eğleniyoruz. Her şey çok güzel. Teşekkür ederiz."

-Büşra Aksakal: "Bu geziyi herkese tavsiye ederim. İlk defa katılıyorum. İyi ki de gelmişim. Kadınlarımız için de bir değişiklik oldu. Biz gençler her zaman gidebiliriz ama yaşlılarımız için iyi oluyor. Herkese tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz."

-Nilüfer Devrim, "Gezimiz çok güzel. Öncelikle bizlere bu geziyle Körfez'i tanıma fırsatı veren Ferdi Zeyrek Başkan'ıma çok teşekkür ediyorum. Bu gezilerin devamını istiyoruz. Çok memnun kaldık. Gönlümüzce eğleniyoruz. Mutluyuz. Teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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