Manisa\'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi hayatını kaybetti

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MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştığı kazada Güngör (50) ve eşi Hatice Gaga (43) yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Manisa Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Güngör Gaga yönetimindeki 45 AJV 041 plakalı otomobil, Akhisar istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçti. Otomobil, Manisa istikametine doğru seyir halinde olan Naim Bozkurt (43) yönetimindeki 06 APU 78 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Güngör Gaga ve arka koltukta oturan eşi Hatice Gaga'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Bozkurt ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Trafiğin kilitlendiği Akhisar- Manisa istikameti, kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından, normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)