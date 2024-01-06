 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, karşı şeride geçen otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Güngör ve Hatice Gaga çifti hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından trafik akışı normale döndü.

06.01.2024 - 22:25,
Abone Ol

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştığı kazada Güngör (50) ve eşi Hatice Gaga (43) yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Manisa Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Güngör Gaga yönetimindeki 45 AJV 041 plakalı otomobil, Akhisar istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçti. Otomobil, Manisa istikametine doğru seyir halinde olan Naim Bozkurt (43) yönetimindeki 06 APU 78 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Güngör Gaga ve arka koltukta oturan eşi Hatice Gaga'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Bozkurt ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Trafiğin kilitlendiği Akhisar- Manisa istikameti, kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından, normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Manisa\'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hatice, Manisa, İzmir, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


22:13
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22
AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu
20:41
Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27
İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
20:08
AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar
19:44
72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
19:42
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi

Son Dakika
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27 İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
20:08 AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar
19:42 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi
19:44 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
18:57 Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:46 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 22:43:48. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement