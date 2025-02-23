Manisa'da Kapsamlı Temizlik Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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Manisa'da Kapsamlı Temizlik Çalışması Başlatıldı

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Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısındaki alanda, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ iş birliğiyle bin kamyonluk hafriyat kaldırma çalışmaları başladı. Başkan Zeyrek, çevre sağlığının önemine dikkat çekti.

23.02.2025 16:01  Güncelleme: 18:51
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(MANİSA)- Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısındaki alanda, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü iş birliğiyle bin kamyonluk hafriyatın kaldırılması için kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Bu çalışmayı geçtiğimiz 10 ay boyunca, 17 ilçemizin her köşesinde yapıyoruz. Manisalı vatandaşlarımızın yemyeşil bir Manisa'da yaşamaları için gece gündüz demeden, cumartesi pazar demeden, mesai saati gözetmeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, uzun yıllardır kaçak moloz ve çöp dökümüne göz yumulan Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısındaki alanda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Alanda 100 kamyon, 6 iş makinesi, 4 ekskavatör, 3 loder ve 100 personel ile çalışmalara başlandı. Kaldırılacak molozlar, kontrollü olarak ve çevreci bir yaklaşımla Saruhanlı Sarıçam'daki hafriyat döküm alanına götürülecek. Ayrıca, alanın tekrar aynı duruma düşmemesi için temizlik sonrası bölge kamera sistemiyle sürekli izlenecek ve kaçak dökümler engellenecek. Çalışma ile Manisalıların daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir şehirde hayat sürmesini sağlamak hedefleniyor.

Başkan Zeyrek, çalışmaları yerinde inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kentin daha yaşanabilir, sağlıklı ve temiz bir şehir olması için durmaksızın çalıştıklarını dile getirerek, "Çok değerli Manisalı hemşehrilerim, bugün Manisa'mızın yıllardır kronik bir sorununa çözüm üretmek için buradayız. Otogarın karşısında, herkesin göz ardı ettiği bu moloz yığınlarını temizliyoruz. İnsan sağlığı ve çevre sağlığı bizim için vazgeçilmez iki unsur. Yıllardır kaçak molozun merkezi haline gelmiş bu alanı 100 kamyon, 6 iş makinası, 4 ekskavatör, 3 loder ve 100 personelimizle birlikte temizliyoruz. Burada yaklaşık 16 bin metreküp hafriyat var, yani 1000 kamyonluk hafriyat var. Yıllardan beri göz ardı edilmiş ve buraya kaçak moloz dökülmesine göz yumulmuştu" dedi.

"Mesai saati gözetmeden çalışıyoruz"

Kentin her köşesini çevre sağlığı ve insan sağlığına uygun hale getirmenin öncelikli görevleri arasında olduğunu vurgulayan Zeyrek, "Bu çalışmayı geçtiğimiz 10 ay boyunca, 17 ilçemizin her köşesinde yapıyoruz. Bugüne kadar 300 kilometrelik dere temizliği yaptık. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden tüm unsurların karşısında Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla bu alanların artık son bulması, Manisa'nın hak ettiği değeri kazanması, Manisalı vatandaşlarımızın yemyeşil bir Manisa'da yaşamaları için gece gündüz demeden, cumartesi pazar demeden, mesai saati gözetmeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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