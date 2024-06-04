Manisa'da Nazım Hikmet ve Ahmed Arif anıldı - Son Dakika
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Manisa'da Nazım Hikmet ve Ahmed Arif anıldı

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Haziran'da Ölmek Zor' etkinliğinde, büyük şairler Nazım Hikmet Ran ve Ahmed Arif şiirlerle ve türkülerle anıldı.

04.06.2024 14:05
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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen "Haziran'da Ölmek Zor" isimli etkinlikte, büyük şairler Nazım Hikmet Ran ve Ahmed Arif şiirlerle ve türkülerle anıldı.

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmed Arif ve Nazım Hikmet Ran'ı ölümlerinin yıl dönümünde düzenlenen program ile andı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan, Ali Gök, Yunusemre Belediyesi Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen, Kültür işleri Müdürü Yasemen Sarar Şıktaş, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, CHP Yunusemre Kadın Kolları Başkanı Sevinç Çevik ve şiirseverler katıldı.

Sunuculuğunu Aytekin Karapaça'nın yaptığı anma etkinliğinde, katılımcı şairler Ragıp Özcan, Suna Tunç, Jiyan Polat, Zafer Baykal, Şevket Karakış, Şerife Çimen, Salih Erdoğan ve Zeynel Yaşar seslendirdikleri şiirler ile ünlü şairleri yad etti. Sanatçı Cengiz Onur ise seslendirdiği türküler ve ezgiler ile keyifli anlar yaşattı.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, "Manisa'da yıllardır özlemini duyduğumuz sanat ve kültür etkinliklerine göreve geldiğimiz ilk günden büyük önem verdik ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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