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Manisa'da öğretmen evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da öğretmen evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde bir ilkokul öğretmeni, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa\'da öğretmen evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti
27.12.2023 - 19:45,
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MANİSA'nın Kula ilçesinde ilkokul öğretmeni Meltem Memiş (35), 4 katlı binanın en üst katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Seyitali Mahallesi Güvercinlik Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Naci Hakkı Ulusoy İlkokulu'nda görevli, evli ve 1 çocuk annesi Meltem Memiş, henüz bilinmeyen nedenle 4 katlı binanın en üst katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Memiş, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan talihsiz öğretmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Memiş'in cansız bedeni, ön otopsinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Öte yandan, Meltem Memiş'in kendisi gibi öğretmen olan eşinin olay sırasında evde olmadığı, çocuğunun ise evde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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