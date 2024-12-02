Manisa\'da Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yoğun Mücadele

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(MANİSA)- Manisa'da etkili olan olumsuz hava koşullarına karşı Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tüm ekipleriyle sahada çalışmalarını sürdürdü. Yağış boyunca 250 noktaya müdahale edildi, 2 bin yağmur suyu ızgarası ile 100 kanalizasyon tıkanıklığı giderildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa merkez ve ilçeleri için verilen gök gürültülü sağanak yağış uyarısıyla birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcadı.

Sağanak yağışta MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri ortak çalışarak özellikle merkez ilçelerde yaşanan olumsuzluklara anında müdahalelerde bulundu.

2 bin yağmur suyu ızgarası, 100 kanalizasyon tıkanıklığına müdahale edildi

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri de İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte 25 ekip, 40 araç 10 motopomp ve 250 personel ile sahada yer aldı. 250 noktada yaklaşık 2 bin adet yağmur suyu ızgarası ile 100 adet kanalizasyon tıkanıklığına müdahale edildi. Yağışla birlikte yağmur suyu ızgaralarına dolan ağaç yaprakları ve malzemeler temizlendi.

Ekipler yağış boyunca çalışmalarını sürdürdü.