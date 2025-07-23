Manisa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale - Son Dakika
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Manisa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Manisa\'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale
23.07.2025 19:22
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Yunusemre ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor, çalışmalar sürüyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kayapınar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmasını sürdürüyor.

Vali Vahdettin Özkan da yangın bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Özkan, saat 16.24 sıralarında yangınla ilgili ihbar aldıklarını ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yangının yerleşim yerlerine, OSB ile trafo merkezine yakın olduğunu ve bu durumun risk oluşturduğunu ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"6 hava unsuru ve 42 ekip yangına müdahale ediyor. Emniyet, jandarma, AFAD, belediye ve itfaiye koordineli şekilde yangın riskini azaltma yönünde faaliyette. Rüzgarın az olmasını temenni ediyoruz. Bugünlerde yüksek derecede sıcaklık yangın açısından yüksek risk doğuruyor. Manisa Valiliği olarak orman yangınlarıyla ilgili riski azaltma eylem planı oluşturduk. Son 4,5 günde yaklaşık 15-16 yangın ihbarı alındı ve eylem planı çerçevesinde oluşan eğitim ve duyarlılıkla hızlı bir şekilde yangınlara ot yangınıyken müdahale edilip sonlandırdı. Bu bizim için büyük avantaj."

Özkan, yangının kontrol altına alınması amacıyla çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale - Son Dakika

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