Manisa'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Caberfakılı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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