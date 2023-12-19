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Manisa'da refüjü aşan otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da refüjü aşan otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, refüjü aşarak karşı şeride geçen bir otomobil ile karşı yönden gelen bir kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Manisa\'da refüjü aşan otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
19.12.2023 - 12:59,
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MANİSA'da refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil ile kamyonetin çarptığı kazada Berna Torul (25) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Salihli- Akhisar kara yolu Gölmarmara ilçesinde meydana geldi. Akhisar'dan Gölmarmara yönüne giden M.T.'nin (29) kullandığı 07 AJD 929 plakalı otomobil refüjü aşıp, karşı yönden gelen B.Y. (24) yönetimindeki 45 AGV 370 plakalı kamyonete çarptı. İhbara olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Berna Torul hayatını kaybetti, 2 sürücü ile kamyonetteki M.E. (22) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa'da refüjü aşan otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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