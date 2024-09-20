Manisa'da Süt Üreticilerine Destek Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Manisa'da Süt Üreticilerine Destek Protokolü İmzalandı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli Yılmaz Süt Üreticileri Kooperatifi ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile süt üreticilerine destek sunulacak ve 'Halk Mandıra' ile uygun fiyatlı süt ürünleri sağlanacak.

20.09.2024 15:13  Güncelleme: 15:17
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Yılmaz Süt Üreticileri Kooperatifi, üreticileri desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Süt üreticilerini kalkındırmak istediklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Amacımız üreticinin her zaman yanında olmak, bu ekonomik koşullarda ayakta kalmalarını sağlamak" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, süt üreticilerini kalkındırmak ve bölgeyi hayvancılık konusunda teşvik etmek amacıyla Salihli Yılmaz Süt Üreticileri Kooperatifi ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında  kurulacak 'Halk Mandıra' ile de elde edilen sütler, günlük süt, yoğurt ve peynir olarak uygun fiyatla Manisalılara sunulacak.

"Bu protokol örnek teşkil edecek"

Başkan Ferdi Zeyrek, "Bununla birlikte sizin kooperatifinizle yaptığımız bu protokol bir örnek teşkil edecektir. Bundan sonra Manisa'mda belirlediğimiz bölgelerde hayvancılığı geliştirebilmek adına piyasanın çok çok üzerinde bir fiyattan sütlerinizin alım garantisi bizdedir. Bu elde ettiğimiz sütlerle birlikte halkımıza 'Halk Mandıra' aracılığıyla içilebilir günlük süt, yoğurt ve peynir olarak uygun fiyatta sağlıklı ürünler sunma hedefindeyiz. Bizim amacımız üreticinin her zaman yanında olmak, bu ekonomik koşullarda ayakta kalmalarını sağlamaktır. Bu yüzden imzaladığımız bu protokolü çok önemsiyoruz" diye konuştu.

"Üreticilerin durumunu biliyorsunuz"

Salihli Yılmaz Süt Üreticileri Kooperatifi Başkanı Kudret Gergin ise "Biz de hizmet etmekten mutluluk duyarız. Üreticilerin durumunu zaten biliyorsunuz, zor durumdayız. Biz de elimizden geleni en temiz şekilde üretip sizlere sunacağız. Protokolümüz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Manisa\'da Süt Üreticilerine Destek Protokolü İmzalandı
Kaynak: ANKA

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