Manisa'da TIR Kazası: İki Şoför Yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da TIR Kazası: İki Şoför Yaralandı

Manisa\'da TIR Kazası: İki Şoför Yaralandı
09.06.2026 23:35
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Kula'da kaygan yolda kontrolden çıkan TIR, diğer TIR ile çarpıştı; iki şoför yaralı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda şoförünün kontrolünü kaybettiği TIR, karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Kazada her iki TIR şoförü yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Kula ilçesi Peribacaları Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda Emin Ö.'ün (38) kontrolünü yitirdiği 35 CBY 504 plakalı TIR, şeride geçip, Hasan H. A. (62) idaresindeki 66 PF 568 plakalı TIR ile çarpıştı. 66 PF 568 plakalı TIR'ın kupası araçtan ayrıldığı kazaya gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki TIR şoförü, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Hasan A., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle her iki yönü de kapanan ve uzun araç kuyrukları oluşan İzmir–Ankara D300 kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Manisa, Güncel, Yaşam, Kula, Son Dakika

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