Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

10.04.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da jandarma, 8 milyon lira değerinde 2 kilo 160 gram taş kokain ele geçirirken, 2 kişi tutuklandı.

MANİSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 8 milyon lira olan 2 kilo 160 gram taş kokain ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aşağıçobanisa Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde; Yunusemre ilçesinde E.A. (27), O.A. (40) ve G.B. (37) isimli şüphelilerin İzmir'den Manisa'ya periyodik olarak yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek satışa sundukları tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri İzmir'in Menemen ilçesinde depo şeklinde kullandıkları bir evden temin ettiklerini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından İzmir ve Manisa'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 2 kilo 160 gram ağırlığında, piyasa değerinin ise yaklaşık 8 milyon TL olduğu değerlendirilen taş kokain, 56 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, paketleme amacıyla kullanılan 34 adet kilitli poşet, suçtan elde edildiği düşünülen 128 bin TL nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.A. ve O.A. mahkemece tutuklandı. G.B'nin işlemleri ise sürüdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Jandarma, Güvenlik, Manisa, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 21:31:18. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.