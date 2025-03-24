Manisa'da Vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'na Destek Vermek İçin Yürüdü

(MANİSA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından Manisa'da binlerce kişi demokrasi için yürüdü. Demokrasi ve adalet taleplerini dövizlerle sloganlarla dile getiren vatandaşlar, "Ekrem İmamoğlu millete emanet" mesajı verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "O Silivri'de nasıl dimdik ayakta duruyorsa biz de alanlarda dimdik durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından meydanları dolduran Manisalılar, tutuklanma kararının ardından da demokrasi için yürüdü.

Hakkı İplikçi Parkı önünden başlayan demokrasi yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar devam etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Deniz Çakır'ın da yer aldığı yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ilçe başkanları ile binlerce Manisalı katıldı.

Yürüyüşe katılan Manisalılar, demokrasi ve adalet taleplerini dövizlerle, sloganlarla dile getirerek, "Ekrem İmamoğlu millete emanet" dedi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Deniz Çakır, "Dün bu meydanda sizlere seslendiğimizde demiştim ki ön seçim sandıklarını hem üyelerimiz hem de Manisalılar patlatacaklar. Sizden bunu diliyoruz demiştim. Bugün Manisa sandıklara koştu. İktidar öyle yanlış bir karar aldı ki öyle büyük bir hata yaptı ki bunu anlamaya başladılar. Emin olun aldıkları bu kararların altında kalacaklar. Uyuyan devi uyandırdılar" diye konuştu.

"23 Mart vicdan birlikteliğinin, halkın birlikteliğinin günüdür"

Zeyrek, milyonların sandığa gittiğini belirterek, "Sandığın iradesini, halkın bütünlüğünü ve geleceğini kurtarmak için sandığa gittiler. Bizler de sandıktaydık. Sandığa gittiğimde şunları gördüm; biri geldi dedi ki 'Ben MHP eski ilçe başkanıyım. Bugün vicdanım sızladığı için buradayım' Onlarca kişi geldi dedi ki; 'Ben AK Partiliyim ama bu yapılanı vicdanım almıyor. O yüzden bugün sandıktayım.' Şimdi alanda bakıyorum bozkurt işareti yapanları görüyorum, rabia işareti yapanları görüyorum. Sol eli, sol yumrukları havada olanları görüyorum. Vicdan birlikteliğinin, halkın birlikteliğinin ve vicdanına dokunanların kol kola girdiği, 'Artık yeter' dediği gündür 23 Mart" ifadelerini kullandı.

"Ülkesine sahip çıkanların devri başladı"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın açıklamasına değinen Başkan Ferdi Zeyrek, "Diyor ki; 'Ülkede hukuk bitmiştir.' Biz hukukun üstünlüğüne, adalete her zaman inanan kimseleriz. Şunu unutmamak lazım, bugün bu karara imza atanlar, nasıl Ekrem Başkan ve arkadaşlarına adalet ve hukuk lazımsa yarın da onlara lazım olacaktır. Bunu kimse unutmasın. Yarın çıkıp karşımıza, 'Biz kandırıldık' demelerinden korkuyorum. Çünkü artık kandırılanların devri bitti, alanlarda ülkesine sahip çıkanların devri başladı" diye konuştu.

"Hukukun üstünlüğüne, adalete inanmaya devam edeceğiz"

Zeyrek, hukukun sona ermesi halinde herkesin haklarının tehlikeye girebileceğini vurgulayarak, "Hukukun üstünlüğüne ve adalete inanmaya devam edeceğiz. Bu alanlarda aynı Türkiye ittifakı gibi, vicdan ittifakını kurarak hangi görüşten olursa olsun artık vatandaşların hür iradesini ortaya koyabileceği, seçme seçilme hakkını asla kaybetmeyeceği, tam bağımsız bir Türkiye için her zaman için bağıracağız. İnşallah hak ettiği şekilde Cumhurbaşkanımız olacak ve Manisa'mıza ziyarete gelecek. Manisa'mıza geldiğinde sözlerini 'Her şey çok güzel olacak' diyerek bitirecek" ifadelerini kullandı.

"215 bin kişi dayanışma sandıklarında oy kullandı"

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde kullanılan oyları açıkladı. Manisa'da CHP'nin 38 bin 939 üyesinin olduğunu ifade eden Özalper, "Oy kullanan üye sayısı 33 bin 810. İşini gücünü bırakıp, dayanışma için yanımızda olan Manisa halkına binlerce kez teşekkür ediyorum. 215 bin kişi ise dayanışma sandıklarında oy kullandı. Eninde sonunda örgütlü toplumlar kazanır. Bu artık hep birlikte yeniden bir kurtuluş mücadelesi. Türkiye'yi yeniden fabrika ayarlarına geri döndürebilme mücadelesi. Çocuklarımız için torunlarımız için hak, hukuk, adalet meselesi. Hakkımızı almak için verdiğimiz mücadelede hepinizin ellerine emeklerine sağlık" dedi.

"Milletin iradesini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracak"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da "Demokrasiye ve halkın iradesine darbe yapanlara karşı günlerdir ayaktayız. Ne 16 milyon İstanbullunun iradesini ne de kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni sizlere yedirmeyeceğiz. 47 yıl sonra birinci olan CHP'yi sandıkta yenemediklerini yargı eli ile alt edebileceklerini zannettiler. Ama unuttukları bir şey var. Siz varsınız, millet var. Milletin iradesini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracak" diye konuştu.

"Meydanları doldurarak en güzel cevabı veriyorsunuz"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise halkın cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yanında durduklarını ve onunla birlikte aydınlık bir geleceğe yürümeye devam ettiklerini belirterek, "Sizler burada hem sandığa giderek hem de korku duvarını aşıp meydanları doldurarak en güzel cevabı veriyorsunuz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in başkanlığında, Manisa'da da Ferdi Başkanım ve İlksen Başkanımın önderliğinde, omuz omuza, birlikte en iyi mücadeleyi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.