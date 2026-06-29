Manisa'da Yangında 4 Kedi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da Yangında 4 Kedi Hayatını Kaybetti

29.06.2026 22:08
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Şehzadeler'de bir apartmanda çıkan yangında 3 itfaiye eri dumandan etkilendi, 4 kedi öldü.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıkan ve rüzgarın etkisiyle bir üst kata da sıçrayan yangında 3 itfaiye eri dumandan etkilenirken, evde bulunan 4 kedi öldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi 1302 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıktı. Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve rüzgarın da etkisiyle bir üst kata sıçrayan alevlere itfaiye ekiplerince müdahale başlatıldı. Alevlere müdahale eden 3 itfaiye eri dumandan etkilenirken, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Alevler 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

EVDEKİ 4 KEDİ ÖLDÜ

Apartmanın 4'üncü kattaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 4 kedinin, dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında olay yerinde görevli bir polis memuru, kedilerden birini hayata döndürebilmek için büyük çaba sarf etti. Polis memurunun kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı kedi kurtarılamadı. Yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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