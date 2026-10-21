Manisa Demirci'de 8 derslikli yeni okul yapılacak - Son Dakika
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Manisa Demirci'de 8 derslikli yeni okul yapılacak

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Demirci ilçesinde Cumhuriyet İlkokulunun yerine 8 derslikli yeni bir okul binası yapılacağını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Demirci ilçesinde Cumhuriyet İlkokulunun yerine 8 derslikli yeni bir okul binası yapılacağını bildirdi.

Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, okulun ihalesinin 17 Kasım'da gerçekleştirileceğini belirtti.

Bahadır Yenişehirlioğlu, Dr. Mehmet Akarsu Mahallesi'nde bulunan Demirci Cumhuriyet İlkokulu için deprem tahkiki sonucunda yıkım kararı verilen mevcut okul binalarının yerine yeni bir eğitim binası yapılmasının uygun görüldüğünü kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığınca okul projesi için gerekli ihale izinlerinin verildiğini belirten Yenişehirlioğlu, 8 derslikli olarak planlanan okulda bir anaokulu dersliğinin yanı sıra görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, kütüphane, destek eğitim odası ve beden eğitimi salonunun bulunacağını ifade etti.

Yenişehirlioğlu, projede ayrıca çok amaçlı salon, yemek salonu, yemekhane, öğrenci kantini, öğretmenler odası, rehberlik servisi, idari birimler, mescitler, okul aile birliği odası, zümre öğretmenler odası, sığınak, arşiv ve depo gibi alanların da yer alacağı bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmaya ilk günkü aşkla devam edeceklerini bildiren Yenişehirlioğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de teşekkür etti.

Kaynak: AA
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