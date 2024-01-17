Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Sinema Atölyesi Açılışına Katıldı

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Akhisar'daki Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin sinema atölyesi açılışına katıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "SADA Kültür Sanat ve Edebiyat Programı" kapsamında Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin "Sinemaarif" adlı sinema atölyesi açılışına Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Baştan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Akhisar Gençlik Merkezi Müdürü Serdar Coşkun, parti temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.

Uğurelli, Macide Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin öğle yemeklerine eşlik eden Uğurelli, öğrencilerle sohbet etti.

Kapaklı Zeliha Keskinoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademeyi ziyaret eden Uğurelli, burada velilerle görüştü. Ardından okul korosunun sergilediği mehter marşı gösterisini izledi.