Manisa Kula\'da D300 karayolunda TIR\'ın dorsesi devrildi, yaralanan olmadı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR'ın dorsesi devrildi. Kazada yaralanan olmazken, İzmir- Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, İzmir- Ankara D300 karayolu Kavacık Rampalarında meydana geldi. Mehmet Alkan, idaresindeki 63 ACA 528 plakalı TIR ile seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda araç kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın dorsesi devrildi. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, kazada şans eseri yaralanan olmadığı belirlendi.

Kaza nedeniyle karayolunun Uşak istikameti yönüne trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.