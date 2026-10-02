Manisa merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı

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Manisa merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı
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Manisa merkezli 6 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 28'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada paravan şirket hesaplarında 650 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

MANİSA merkezli 6 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler; 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında para nakline aracılık eden, suçta kullanılan banka hesaplarını toplayan (setçi) ve panel yönetimi yapan şüphelileri takibe aldı.

650 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Yapılan detaylı incelemelerde, suç organizasyonu içerisinde yer alan şüpheliler ile paravan şirketlere ait banka hesaplarında toplam 650 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında ekipler, 29 Eylül'de Manisa merkezli İzmir, Kırşehir, Batman, Bitlis ve Muğla'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 28'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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