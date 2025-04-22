Manisa Mesir Macunu Festivali Coşkuyla Kutlandı

(MANİSA)- 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, "Hoş Geldin Mesir" korteji ve Sıla konseriyle coşkulu bir etkinliğe sahne oldu.

Bu yıl 485'inci kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde Şehzadeler ilçesinde bulunan Hakkı İplikçi Parkı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren "Hoş Geldin Mesir" korteji düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan kortejin ardından ünlü sanatçı Sıla Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalılar buluştu.

Binlerce Manisalı'nın doldurduğu meydanda Sıla'nın sahne performansının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve eşi Serap Balaban, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper sahneye çıkarak Manisalıları selamlayıp, ünlü sanatçıya teşekkür etti.

Konserde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına değinerek "Yüreğinde vatan, millet, Atatürk sevdası dolu olan çok sevdiğim Manisa'da hemşehrilerim hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz Tam 13 ay önceydi, 13 ay önce 507 bin 563 tane bana inanan, bana güvenen vatandaşlarımızın güven oyuyla o onurlu büyük koltuğa oturduk. Oturduğumuz ilk günde yine bu meydanda idik ve kollarımızı sıvadık. Size dedim ki; bizim bir hayalimiz var. Bizim hayalimizde Manisa artık hak ettiği yerde olacak. Manisa artık sanatıyla, kültürüyle, sporuyla konuşulan bir kent olacak. Bana inanan, güvenen sizlere, o koltuğa oturan kişilere mahcup olmadığım için onun gururu, onun mutluluğuyla şimdi karşınızdayım" dedi.

"Artık Mesir sadece Mesir saçılan, konser yapılan bir halden çıktı"

"13 ayda kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, gece gündüz demeden çalışarak sözlerimizi yerine getirdim" diyerek sözlerini sürdüren Zeyrek, şunları kaydetti:

"Bugün 485'incisini kutladığımız Manisa Mesir Macunu Festivali'nin açılışını yaptık. Bu açılışta şunu görüyorum; artık Mesir sadece Mesir saçılan, konser yapılan bir halden çıktı. Artık gastronomiden sanata kadar, kültürden spora kadar Manisa'da yaşayan tüm vatandaşlarımın etkinliklere katılacağı bir hale aldı. Bunlara sebep olan sizlersiniz. Ben hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum.

"İki çift mavi gözün ışığından asla ayrılmayan sanatçımız"

Bugün sanatına, kişiliğine tüm vatandaşlarımızın gönlünde taht kurmuş Sıla bizlerle. Ama bugün Sıla'nın burada olmasının bir özelliği daha var. Geçmişte kendisi özgür hür düşüncesini ifade ettiği için konserleri iptal edildi. Kendisine hak etmediği şekilde iftiralar atıldı. Ama zannettiler ki tıpkı benim gibi, tıpkı sizin gibi Sıla'nın da ne bir adım atacağını, ne bir santim eğileceğini hiç akıllarına gelmedi. Çünkü Sıla da bizler gibi aydınlık yarınlara inanan, iki çift mavi gözün ışığından asla ayrılmayan sanatçımızdır."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sözlerinin sonunda ise "Manisam çok güzel güzel. Çok Çünkü ben Manisa'mdaki tüm hemşerilerimi çok seviyorum. Hepiniz çok eğlenin. Çok eğlenin. Güler yüzünüz asla ve asla solmasın" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ünlü sanatçıya hediye takdiminde bulundu. Ayrıca Zeyrek, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Manisalılar ve sahnede yer alan isimlerle birlikte selfi çekti.