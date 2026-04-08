Manisa'nın Tarım ve Sanayi Gücü ile Çevre ve Altyapı Sorunları

Manisa'nın Batı Anadolu'da denize kıyısı olmayan ancak kıyıya yakın bir il olduğunu belirten Özdağ, ilin tarımsal üretim gücüne dikkat çekti. Türkiye'de üzüm, zeytin, tütün, kiraz, kavun-karpuz, pamuk ve mısır üretiminde ön sıralarda yer alan Manisa, özellikle üzüm, tütün ve zeytinde ülke birincisi konumunda. Kurutmalık üzümün yüzde 91'i, tütünün yüzde 36'sı, kirazın yüzde 7'si ve zeytinin yüzde 12'si Manisa'da üretiliyor. Organik tarımda Türkiye genelinde üçüncü sırada olan il, çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının yüzde 80'ini tek başına gerçekleştiriyor.

Sanayi alanında da önemli bir merkez olan Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde 224 tesis faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 60 bin kişi istihdam ediliyor. Enerji üretiminde Soma Termik Santrali, Demirköprü Hidroelektrik Santrali ve diğer santrallerde yıllık yaklaşık 6 milyar kWh elektrik üretiliyor, jeotermal ve rüzgâr enerjisi yatırımları da bulunuyor.

Özdağ, Manisa'nın temel sorunlarına değinerek, su kirliliğinin ilin en önemli çevre sorunu olduğunu vurguladı. Tarımsal ilaç kullanımı, sanayi kaynaklı atıklar ve yetersiz altyapı su kaynaklarını ciddi şekilde kirletiyor, Gediz Nehri'ne yapılan atık deşarjları su kalitesini bozuyor. Belediyelerin atık su arıtma hizmetine erişim oranı yüzde 73 ile Türkiye ortalamasının altında kalıyor. Su kesintileri kronik bir sorun haline gelmiş durumda, bazı bölgelerde haftada birkaç kez tekrarlanıyor ve 24 saate kadar uzayabiliyor.

Hava kirliliği sanayi emisyonları, düşük kaliteli yakıt kullanımı ve artan araç sayısı nedeniyle ciddi bir sorun oluşturuyor. Trafik ve otopark sorunları da giderek büyüyor, şehir merkezinde yalnızca 6 kapalı otopark bulunuyor ve toplam kapasite yaklaşık 2 bin araçla sınırlı. Ulaşım projelerinde hızlı tren güzergâh belirsizlikleri ve kamulaştırma sorunları nedeniyle gecikmeler yaşanıyor.

Sağlık alanında bebek ölüm hızı Türkiye ortalamasının üzerinde, uzman hekim ve sağlık personeli sayısı yetersiz kalıyor. Sanayi sektöründe çevre sorunları, nitelikli eleman eksikliği ve yüksek teknoloji üretiminin düşük olması gibi yapısal problemler bulunuyor. Turizm sektöründe altyapı yetersizlikleri ve potansiyelin yeterince değerlendirilememesi dikkat çekiyor.

Uyuşturucu ile mücadelede 2026 yılının ilk üç ayında il genelinde 1200 olay meydana geldi, 1456 şüpheli yakalandı ve 268 kişi tutuklandı. Balıkçılık sektöründe Marmara Gölü'nün kuruma noktasına gelmesi ciddi bir kriz yaratıyor. Orman yangınları özellikle yaz aylarında büyük risk oluşturuyor, insan kaynaklı ihmaller başlıca neden olarak gösteriliyor. Deprem riskine de dikkat çeken Özdağ, Manisa'nın Gediz Grabeni üzerinde yer aldığını ve önümüzdeki 10 yıl içinde 6 büyüklüğünde veya daha büyük bir depremin meydana gelme olasılığı bulunduğunu ifade etti.

Manisa'nın inanç turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Özdağ, şehrin tarihi ve kültürel mirasının uluslararası düzeyde değer taşıdığını söyledi. Konuşmasının sonunda, Manisa'nın büyük potansiyele rağmen yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, bu sorunların çözüm odaklı bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ifade etti. "Manisa sadece bugünün değil, yarının da şehridir" diyen Özdağ, amaçlarının şehrin sorunlarını bir şikâyet konusu olmaktan çıkarıp çözüm seferberliğine dönüştürmek olduğunu belirtti.