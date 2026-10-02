Manisa Soma'da göçükte kalan 3 madencinin cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 5 oldu - Son Dakika
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Manisa Soma'da göçükte kalan 3 madencinin cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 5 oldu

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Manisa Soma\'da göçükte kalan 3 madencinin cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 5 oldu
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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden göçüğünde arama-kurtarma çalışmaları sonuçlandı ve göçük altında kalan 3 madencinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçükte hayatını kaybeden madenci sayısı 5'e yükselirken Manisa Valiliği ile Bağımsız Maden İşçileri Sendikası açıklama yaptı.

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, göçük altında kalan 3 madencinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçükte hayatını kaybeden madenci sayısı 5'e yükseldi.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'dan yapılan açıklamada, "Soma İmbat Madencilik'te yaşanan göçükte kalan 3 kardeşimizin de cansız bedenine ulaşılmış, ölü sayısı 5'e çıkmıştır. Ege 1 No'lu Şube Yöneticimiz Ramazan İnce, üyelerimiz Halit Ersay, Kerim Ören, Ömer Karakaya, İsa Olcay hayatını kaybeden madencilerdir" denildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Manisa Soma'da göçükte kalan 3 madencinin cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 5 oldu - Son Dakika
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